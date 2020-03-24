للوقاية من فيروس كورونا.. نصائح لغسل الملابس بطريقة صحيحة

تضع ربات المنازل الكثير من الإجراءات الاحترازية في منزلها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها غسل وتنظيف الملابس.

وبحسب الإرشادات الرسمية التي أصدرتها لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن فيروس كورونا المستجد، لا يعيش إذا تعرض لدرجة حرارة 56 مئوية لمدة تزيد عن 30 دقيقة، لذلك نصحت الدكتورة لي لي الباحثة في الذكاء الإكلينكي والطبية العامة في الصين، بغسل الملابس عند درجة حرارة عالية تبلغ 60 درجة مئوية، لمدة تزيد عن 30 دقيقة".

ووفقاً للدكتور لي لي، عادة ما تولد مجففات الملابس عند الغسيل على حرارة عالية درجة حرارة تصل إلى 68 درجة مئوية، لذلك، ووفقًا للتوصيات التي قدمها مسؤولو الصحة، فإن 30 دقيقة أو أكثر ستساعد أيضًا في قتل الفيروس، بحسبما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

نصائح لغسل الملابس بطريقة تجنب انتقال عدوى فيروس كورونا

- عند العودة من الخارج ينصح بخلع كامل الملابس والأحذية وغسلها على الفور.

- يمكن تخصيص ملابس محددة للخروج من المنزل عند الضرورة، ولا تستخدم الملابس الرياضية التي يمكن أن ترتديها في المنزل.

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- عزل ملابسك عن ملابس الآخرين في المنزل، لتقليل احتمال نقل العدوى.

- تجفيف الملابس تحت أشعة الشمس إذا كان الجو صحيا، وعدم تركها لوقت طويل في الهواء الطلق.

- تجنب إرسال ملابسك إلى محال غسل الملابس طوال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

- كَي الملابس بعد تجفيفها يساعد أيضًا في قتل الفيروسات بسبب الحرارة العالية.

- تشغيل الغسالة على دورة غسيل فارغة وبدرجة حرارة عالية من وقت لآخر.