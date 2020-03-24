الامارات | إهمال مختبر ألماني يتسبب في تلف 2000 عينة من فحوصات كورونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة (أر تي أل) التلفزيونية الألمانية عن حالات إهمال أحد في أحد المختبرات بولاية بادن-فورتمبر الألمانية ، وبحسب الشبكة الألمانية فقد طال هذا الإهمال عينات فحص لنحو ألفي شخص، ما تسبب في حالة خوف وارباك على نطاق واسع.
وبرر المختبر هذا الإهمال بنقص المواد الكيميائية الضرورية لإجراء الفحص على العينات، وناشد الأشخاص الذين تقدموا لإجراء الفحص في الفترة بن 14 و18 مارس الجاري بالتواصل معه لتقديم عينات جديدة.
وانتقدت وزارة الصحة والسلطات المحلية في الولاية الألمانية الواقعة إهمال المختبر وطريقة تعامله مع الموقف الذي سيزيد من قلق الأشخاص و يقلل من ثقتهم في إجراءات مكافحة الفيروس.
يأتي هذا فيما تزداد ضغوط منظمة الصحة العالمية على العديد من الدول ومنها ألمانيا للتوسع في نطاق إجراء الاختبارات مثلما فعلت كوريا الجنوبية التي أتاحت فرصة الفحص لجميع المواطنين، مما سمح بالتعرف على المرض مبكراً والحد من انتشاره.
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