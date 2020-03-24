"الأفراح في زمن الكورونا".. عروس ترش المعازيم بالكحول.. وآخرون بالكمامات (فيديو)

منذ أن تفشى فيروس كورونا في العالم، وباتت التجمعات وحفلات الزفاف واحدة من المحظورات التي يتجنبها الكثيرون، خوفا من انتشار العدوى، حتى أن المساجد وقاعات المناسبات علقت احتفالات عقد القران، كإجراء احترازي ضد الفيروس.

قرر المصريون، التحايل على الأمر بعدة أشكال مختلفة، باتت تظهر بين الحين والآخر، على منصات "السوشيال ميديا".

فعلى الرغم من تأجيل البعض لحفلات زفافهم احتراما للقرارات، إلا أن البعض لا يبالي بالأمر، وقرر التحايل عليه بشكل أو بآخر.

واليوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطع فيديو لعروس، احتفلت بخطبتها في إحدى الشوارع، وسط تكدس عائلي، وظهرت العروس بفستان بسيط وحجاب، مُمسكة بـ"أمبوبة" كحول، ترش منها على الحضور والمعازيم، كنوع من أنواع الإجراءات الوقائية.

كما أنها ظهرت في المقطع المتداول، وهي ترتدي الكمامة خلال مشاركتها بعض المعازيم وصلات الرقص.

Advertisements

لم يكن هذا المقطع هو الأول، فمؤخرا، تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحفل زفاف داخل إحدى القاعات، ظهر فيه أصدقاء العريس، يرتدون الكمامات الطبية، التي ينصح بها الأطباء لتجنب العدوى بفيوس كورونا، خاصة أنه قد ينتقل للأنف أو الفم، عن طريق رذاذ السعال.

وتفاعل العديد من الرواد مع المقاطع المتداولة، بين واصفين الأمر بإنه حل وسط للأزمة، في حين انتقد البعض تلك الأمور، لأنها لا تحمي من انتقال العدوى بالمرض.

معلومات عن فيروس كورونا

"كورونا"، هو فيروس "كوفيد 2019" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

وتتعدد أعراض فيروس كورونا، بارتفاع في درجات الحرارة والضيق في التنفس والسعال والكحة، لذلك تتزايد التحذيرات إذا وجدت هذه الأعراض لا بد من الذهاب سريعًا إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة، ويفضل مستشفى الحميات في المحافظة لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية.