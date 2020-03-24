أدوات يجب تعقيمها في حقيبة اليد للوقاية من فيروس كورونا

مع انتشار الفيروسات وخاصة فيروس كورونا نحاول تعقيم الأشياء التى يمكن أن تكون حاملة للجراثيم، وتساعد في انتقال العدوى، ومن ضمن الأشياء التي نغفلها حقيبة اليد التي يوجد بداخلها مجموعة من الأشياء التي يجب تعقيمها للوقاية من فيروس كورونا، منها كما ذكرها موقع "abc news":

مبرد الأظافر

من الأشياء المعدنية التى يجب الحرص على تعقيمها داخل حقيبة اليد، لاحتمالية تراكم الجراثيم عليها.

حقيبة المكياج

يجب الحرص على تعقيم الأشياء الموجودة داخل حقيبة المكياج حيث يمكن أن تتراكم الجراثيم عليها بسبب وضعها داخل الحقيبة فترة طويلة.

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دبابيس ومشابك الشعر

أحيانًا للحفاظ على تسريحة شعرك تضعي بعض الدبابيس وطوق الشعر في حقيبتك، احرصي على تعقيمها باستمرار.

شاحن الموبايل

من الأشياء الأساسية داخل حقيبتك، لذلك احرصي على تعقيم شاحن الهاتف المحمول حتى لا تتراكم عليه الجراثيم.

النظارة الشمسية

من الأشياء الواجب تعقيمها داخل حقيبة يدك.

المحفظة

احرصي أيضًا على تعقيم المحفظة داخل حقيبتك الشخصية.