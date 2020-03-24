خلال التصدي لـ كورونا.. نصائح "الصحة العالمية" للتعامل مع الخوف والضغط

يسيطر الخوف والقلق والضغط النفسي والتوتر على الجميع، مواجهة فيروس كورونا هو أمر لا يحدث كل يوم، ومع ضبابية المستقبل، وعدم القدرة على تحديد المصير، يصبح التفكير بسلبية هو السائد، لذا وضعت منظمة الصحة العالمية عددا من النصائح عليك اتباعها خلال فترة مواجهة فيروس كورونا، لتقليل هذا الجهد.

شعور طبيعي

من الطبيعي أن تشعر بالحزن أو التوتر أو الارتباك أو الخوف أو الغضب أثناء الأزمة، يمكن أن يساعد التحدث إلى الأشخاص الذين تثق بهم، اتصل بأصدقائك وعائلتك.

احرص على اتباع روتين صحي

إذا كان عليك البقاء في المنزل، فاحرص على اتباع أسلوب حياة صحي، بما في ذلك النظام الغذائي المناسب والنوم وممارسة الرياضة والاتصالات الاجتماعية مع أحبائك في المنزل وعن طريق البريد الإلكتروني والهاتف مع العائلة والأصدقاء الآخرين.

لا تدخن

لا تستخدم التدخين أو الكحول أو المخدرات الأخرى للتعامل مع مشاعرك، إذا شعرت بالإرهاق، فتحدث إلى أخصائي صحي أو مستشار، ضع خطة تشمل أين تذهب وكيفية طلب المساعدة لاحتياجات الصحة البدنية والعقلية إذا لزم الأمر.

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تابع معلومات حقيقية

اجمع المعلومات التي ستساعدك على تحديد المخاطر بدقة حتى تتمكن من اتخاذ احتياطات معقولة، اعثر على مصدر موثوق يمكنك الوثوق به مثل موقع منظمة الصحة العالمية أو وكالة الصحة العامة المحلية أو الحكومية.

لا تتابع الأخبار طوال الوقت

قلل من القلق والإثارة من خلال تقليل الوقت الذي تقضيه أنت وعائلتك في مشاهدة أو الاستماع إلى التغطية الإعلامية التي تعتبرها مزعجة.

استدعي هواياتك

استفد من المهارات التي استخدمتها في الماضي والتي ساعدتك على إدارة محن الحياة السابقة واستخدام هذه المهارات لمساعدتك في إدارة مشاعرك خلال الوقت العصيب لهذا التفشي.