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طريقة عمل مهلبية بالقهوة سريعة الذوبان

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تبحث العديد من ربات البيوت عن طرق مبتكرة وغير تقليدية، لصناعة الحلويات في البيت، بغرض التجديد والتنوع.

وفيما يلي طريقة جديدة لتحضير مهلبية بالقهوة سريعة الذوبان، قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي، عبر صفحتها الخاصة على فيس بوك.

مقادير المهلبية بالقهوة  

3 أكواب من اللبن.

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

نصف كوب سكر.

نصف كوب نشا.

شوكولاتة مبشورة (للوجه).

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طريقة تحضير المهلبية بالقهوة

- خلط اللبن والقهوة سريعة الذوبان على النار.

- إضافة السكر والنشا على الخليط على النار حتى الغليان.

- وضع الخليط في كاسات، ثم إضافة الشوكولاتة المبشورة على الوجه.

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