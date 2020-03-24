هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا مرتين؟.. دراسة تجيب

أوضحت دراسة حديثة أجريت بجامعة "ليدز"، أن الإصابة بفيروس كورونا لا يمكن أن تحدث أكثر من مرة، وذلك لأن المصابين يكتسبون مناعة ضد الفيروس.
من جهته، قال خبير علم الفيروسات بجامعة "ليدز" البروفيسور مارك هاريس، إن الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا "غير مرجحة"، لكنه أشار إلى وجود بعض الأدلة العلمية التي تؤكد أن بعض الحيوانات مثل الخفافيش قد تصاب بالفيروس أكثر من مرة.
وأكد أنه لايوجد دليل علمي يشير إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب نفس الشخص أكثر من مرة، هناك بعض الأشخاص الذين يصابون بالأمراض المعدية أكثر من مرة، ولكن هذا أمر نادر الحدوث، وفق ما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
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