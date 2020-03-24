أدعية لتحصين النفس والأسرة من وباء كورونا

أدعية لتحصين النفس والأسرة، تبحث عنها العائلات المسلمة، للاستعانة بها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي يجتاح العالم.

قدم يسري عزام، أحد أئمة وزارة الأوقاف، خلال حديثه لـ"هُن"، أدعية لرفع البلاء، منها:

- اللهم إني أحصن نفسي وأسرتي ووطني من كل شر، اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ومن سائر الأسقام.

- يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل.

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- اللهم عافنا من البلاء والوباء وارزقنا الشفاء من كل داء.

معلومات عن فيروس كورونا

"كورونا"، هو فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا الجديد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

تتعدد أعراض فيروس كورونا، بارتفاع في درجات الحرارة والضيق في التنفس والسعال والكحة، لذلك تتزايد التحذيرات إذا وجدت هذه الأعراض لا بد من الذهاب سريعًا إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة، ويفضل مستشفى الحميات في المحافظة لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية.