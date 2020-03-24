خلال فترة البقاء بالمنزل.. طرق الحفاظ على الصحة النفسية دون الشعور بالملل

أحيانًا يشعر البعض بالملل من البقاء بالمنزل لفترات طويلة، ومع تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين، وضرورة التزام الجلوس بالمنزل، للوقاية من فيروس كورونا وهو ما يطلق عليه "العزل المنزلي" نحتاج التعرف على طرق تساعد على تحسين الحالة المزاجية والنفسية أثناء الجلوس بالمنزل منها كما ذكرها موقع "mind valley". ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة يومياً بالمنزل تساعد على تحسين الحالة المزاجية. ممارسة الأنشطة ممارسة الأنشطة المفضلة كالرسم والسباحة والتسوق والكتابة. التواصل مع الأصدقاء الحرص على التواصل مع الأصدقاء المقربين عبر وسائل التواصل الاجتماعى يساعد على تحسين الحالة النفسية أثناء الجلوس بالمنزل. كتابة المذكرات الحرص على كتابة المذكرات باستمرار يخرج الطاقة السلبية من الجسم. Advertisements نظام غذائي سليم تناول الخضراوات والفواكه الطازجة يوميا. قضاء أوقات مع العائلة يساعد الجلوس بالمنزل قضاء وقت أطول مع العائلة مما يعمل على تحسين الحالة المزاجية. أخذ قسط من النوم من الأمور التي تساعد على تحسين الحالة النفسية الحصول على قسط كاف من النوم مما يساعد على تحسين الحالة المزاجية. كتابة المشكلات على ورقة وذلك يساعد على خروج الطاقة السلبية.

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