طريقة عمل مكرونة بصوص البرتقال 

حضري لأسرتك صحن مكرونة بصوص البرتقال، الشهي، والغني بفيتامين سي، والبروتين والنشويات المفيدة، لتقديمه لهم على طاولتك الرئيسية. مقادير مكرونة بصوص البرتقال مكرونة صدور دجاج مخلية "مكعبات صغيرة" فاصوليا فلفل رومي بصل شرائح برتقال كريمة Advertisements ملح فلفل أسود كزبرة خضراء طريقة تحضير مكرونة بصوص البرتقال اسلقي المكرونة جيدًا، وصفيها من الماء. اسلقي الفاصوليا الحمراء، وصدور الدجاج، كلًا منهما على حدة. في وعاء عميق ضعي المكرونة مع الدجاج والفاصوليا والفلفل والكزبرة. اعصري البرتقالة، مع الكريمة والملح والفلفل، وامزجيهما جيدًا. اضيفي صوص البرتقال لخليط المكرونة وقدميهما.

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