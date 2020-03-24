طبق جانبي مثل المخلل والسلطة.. طريقة عمل الطماطم المتبلة

الطماطم المتبلة تعتبر طبق جانبي مثل المخلل والسلطة، يفتح الشهية وله العديد من الفوائد، وهو من الأطباق التي تباع في المحلات بطعم مميز وشهي، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل الطماطم المتبلة في البيت. المقادير 2 ثمرة طماطم مقطعة. 2 فص صوم مفروم. 1/2 ملعقة صغيرة ملح. 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود. 1/2 ملعقة صغيرة كمون. Advertisements شطة. (اختياري) رشة ليمون. (اختياري) طريقة التحضير توضع الطماطم في طبق التقديم. يخلط الثوم، والملح والفلفل الأسود والكمون في طبق جانبي. تضاف الشطة، ثم يضاف الليمون. يرش خليط الثوم والكمون على الطماطم. تقلب الطماطم المتبلة، وتترك لنصف ساعة على الأقل قبل التقديم.

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