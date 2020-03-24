"بيخليك عرضة للأمراض والعدوى".. تحذير من إفراط استخدام الكحول

الرغبة في الوقاية من فيروس كورونا، تدفع العديد للإفراط في استعمال الكحول الإيثيلي، لتعقيم الجلد، ظنا منهم إجراء للحماية من المرض المستجد، الذي بات جائحة عالمية، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

إسراء لطفي، الصيدلانية الإكلينيكية بقسم الرعاية المركزة في أحد المستشفيات الشهيرة بالقاهرة الكبرى، أوضحت خلال حديثها لـ"هن" خطورة سوء استخدام الكحول الإيثيلي على اليدين، والذي يقتل البكتيريا المفيدة، ويسبب جفاف للجلد، ما يجعله عرضة للأمراض والعدوى الفطرية.

وأشارت إلى غسل اليدين جيدا لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، أفضل من تطهير الجلد بالكحول الإيثيلي.

Advertisements

وبدورها، ذكرت الدكتورة سارة الداخلي، باحثة في علم الأدوية والسموم بجامعة القاهرة، الحالات التي يستوجب غسل اليدين بعدها فورا، سواء بالماء والصابون أو الكحول، وهي لمس الأنف أو الوجه أو العينين، فضلا عن ملامسة أي سطح، أو استعمال النقود، وقبل تناول الطعام، مع تشديدها على ضرورة عدم السلام باليدين وتبادل الأحضان والقبلات.

ما هو فيروس كورونا؟

هو الفيروس المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.