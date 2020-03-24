تقدم باردة.. طريقة عمل سلطة مكرونة بالبيف بيكون

قدمت الشيف نورا السادات، طريقة عمل سلطة مكرونة بالبيف بيكون، وذلك من خلال برنامجها "عمايل إيديا" المذاع على قناة "CBC سفرة" وهي من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها. مقادير عمل سلطة مكرونة بالبيف بيكون مكرونة كوع مسلوقة بيف بيكون شرائح تركي مدخن جبن مشكلة مبشورة Advertisements شايفز رانش صوص طريقة عمل سلطة مكرونة بالبيف بيكون يخلط البيف بيكون مع المكرونة والتركي والبصل الأخضر والجبن. يضاف لها الرانش صوص وتخلط جيدًا. تقدم باردة.

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