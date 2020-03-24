"جيمس بوند" يرفض توريث بناته ويخطط للتخلص من ثروته

قرر الممثل البريطاني دانيال كريج، بطل سلسلة أفلام "جيمس بوند"، عدم توريث بناته وألا يعطيهن بنسا واحدا من ثروته البالغة 125 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، أن "دانيال" يعقتد بأن الميراث "أمر مقيت"، لذلك لم يورث بناته، وطفلته البالغة من العمر عامين، من زوجته الثانية، الممثلة راشيل وايز.

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وفي مقابلة جديدة، قال نجم سلسلة جيمس بوند، ذو الـ52 عامًا،: "لا أريد أن أترك مبالغ كبيرة للجيل القادم"، وذلك، عقب حصوله على مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) عن فيلمه الأخير جيمس بوند، No Time to Die.

وواصل حديثه إلى مجلة Saga: "أعتقد أن الميراث مقيت للغاية، فلسفتي هي التخلص من الثروة أو التخلي عنها قبل أن أرحل".

ومن المقرر أن يصدر فيلم NO TIME TO DIE، وهو الجزء الـ 25 من سلسلة جيمس بوند، في 2 أبريل ، إلا أنه وقع تأجيله حتى نوفمبر القادم، بعد دراسة وتقييم شامل للسوق العالمية.