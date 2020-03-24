طريقة مختلفة لعمل شوربة عدس بالكفتة

تعتبر شوربة العدس من الأكلات الشتوية التي يفضلها الكثيرين، لذلك نقدم لكٍ شوربة العدس بطريقة مختلفة، على طريقة الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على "سي بي سي سفرة". المكونات عدس أحمر. كرات كفتة. حمص محمص. دقيق. بهارات كفتة. بصل مبشور. بصل مفروم. كركم. كمون. ليمون. كزبرة جافة. ثوم فصوص. طماطم. صلصة طماطم. خل. فحم. كاري. ثوم بودرة. بصل بودرة. طريقة التحضير تخلط اللحمة المفرومة مع التوابل والملح والفلفل الأسود والخضرة. Advertisements يشكل الخليط إلى كرات وسط يمكن أن تقلب في الدقيق وتشوح في الزيت على النار تغطى وتترك لتنضج يسلق العدس الأحمر في الماء المغلي على النار. يضاف البصل والطماطم لخليط العدس. تضاف بودرة الثوم وبودرة البصل والكمون والكاري والكركم وملعقة كبيرة من صلصة طماطم وملعقة ثوم مفروم يشوح البصل فى الزبدة على النار. تضاف الكزبرة. يضرب الثوم في الكبة ويضاف لخليط البصل. يضاف الخل والطماطم المفرومة. يضرب خليط العدس في الخلاط. تضاف الكفتة للعدس. يقلب كل الخليط ويغرف. يضاف الحمص على الوجه. تضاف الطشة للعدس. يضاف الفحم المشتعل والمطفأ بالزيت للعدس. يغطى الخليط حتى الحصول على رائحة الفحم. يضاف عصير الليمون على الوجه.

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