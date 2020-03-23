هند البحرينية تشارك جمهورها بلحظة شفائها من كورونا (فيديو)

الفنانة هند البحرينية هي أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عودتها من جولة أوروبية إلى بلدها البحرين، ليجرى حجزها في المستشفى بعدما ظهرت إصابتها بالفيروس.
ومنذ هذا الحين تشارك هند متابعيها بصور ومقاطع مصورة من داخل الحجر الصحي، وآخرها فيديو شاركته مع متابعيها عبر "سناب شات"، للحظة سماعها خبر شفائها من كوفيد -19.
وظهرت هند وهي سعيدة في المطقع المصور، وتقول "نيجاتيف"، وكتبت في تعليقها على الفيديو الذي نشرته عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "صباح الخير، الحمد الله تشافيت من مرض كورونا وأبدأ أول أيام الحجر المنزلي".
وكانت هند شاركت فيديو من الحجر الصحي وهي ترقص على نغمات الموسيقى، وهو ما عرضها للكثير من الانتقادات حينها، وذلك بعد أن أعلنت مساء الأربعاء 18 مارس، إصابتها بفيروس كورونا.
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