ادهن حيطة وصلح السباكة.. نصائح سمية الخشاب للتخلص من الملل (فيديو)

وسط دعوات الكثيرين للمكوث في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قد يواجه البعض الملل أثناء تواجدهم في المنزل لفترات طويلة، لذلك قدمت الفنانة سمية الخشاب، نصائح لجمهورها للتخلص من الشعور بالملل في المنزل.

ونشرت "سمية" مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة عليه: "شوية أفكار لحاجات نعملها في البيت حبايبي، أرجوكم خليكم في البيت".

وقدمت "الخشاب" نصائحها في الفيديو قائلة: "وانتي قاعدة في البيت في حاجات كتير أوي ممكن تعمليها، ممكن نرتب دواليبنا، نطلع الهدوم القديمة نديها لحد محتاجها، نبقى عملنا خير ورتبنا الأوضة.. أقروا كتب اهتموا بجمالكم وبشعركم، فيه حاجات كتير جدا".

أما نصائحها للرجال فكانت: "أما الرجالة ممكن يصلحوا الحاجات اللي بايظة في البيت هتلاقي في كهربا، حيطة عايزة تدهن، سباكة عايزة تتصلح، اقعدوا مع بعض دي فرصة انكوا تقعدوا تتكلموا مع بعض، دي فرصة نتلم زي زمان".