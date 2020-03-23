شيرين رضا مع قبلة العصفور: خليك في المنزل (فيديو)

شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها أثناء جلوسها مع عصفور يداعبها ويحاول تقبيلها.
وظهرت "شيرين" في الفيديو، بينما يقف العصفور على كفتها ويحاول تقبيلها، وأرفقت مع الفيديو هاشتاج "خليك في المنزل".
وتلقت شيرين تعليقات متابعيها منها: "عندي زيه"، "كيوت أوي"، "أنتي في الروقان والله"، "أنتي سكر وقلبك دهب".
وكانت شيرين شاركت في فيلم "رأس السنة" من تأليف محمد حفظي، وبطولة إياد نصار، وبسمة، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف وإخراج محمد صقر.
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