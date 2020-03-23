عرفت بـ"فتاة جيمس بوند".. معلومات عن الفنانة أولجا كوريلينكو بعد تعافيها من كورونا

بصورة من أمام مدفأة منزلها، وهي تجلس مع ابنها وترتدي الكمامة الوقائية، اختارت الفنانة الأوكرانية أولجا كوريلينكو، تعافيها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعد إعلان إصابتها قبل أسبوع، والتزامها بالحجر الصحي في منزلها.

ونشرت "أولجا"، صورتها معلقة عليها عبر حسابها على "إنستجرام": "لمدة أسبوع شعرت بسوء شديد وكنت في الغالب في السرير نائمة، مع حمى شديدة وصداع شديد.. في الأسبوع الثاني، ذهبت الحمى لكن ظهر بعض السعال الخفيف وشعرت بالتعب الشديد.. وبحلول نهاية الأسبوع الثاني، شعرت بأنني بخير.. انتهى السعال تقريبًا رغم أنني مازالت أسعل في الصباح لكن بعد ذلك يختفي تمامًا.. أنا بخير.. والآن أنا أستمتع بهذا الوقت لأفكر في أشياء كثيرة وأقضي وقتي مع ابني".

وتعتبر "أولجا"، هي ثاني الفنانين الذين أعلنوا عن إصابتهم بالفيروس المنتشر، وذلك بعدما كشف توم هانكس، عن إصابته هو وزوجته ودخولهما العزل الصحي.

ويرصد "هن" معلومات عن الفنانة الأوكرانية أولجا كوريلنكو

- هي ممثلة وعارضة أزياء أوكرانية.

- من مواليد 14 نوفمبر 1979.

- رغم أنها ولدت في أوكرانيا، لكنها حصلت على الجنسية الفرنسية في عام 2001.

- انفصل والداها بعد ولادتها مباشرة، وكافحت والدتها من أجل البقاء في أوكرانيا، بعدما واجهوا العديد من المشاكل.

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- درست أولجا الفن واللغات وقضت قرابة السبع سنوات في دراسة البيانو.

- في عمر الـ13، سافرت مع والدتها إلى موسكو، وهناك عرض عليها العمل كعارضة ازياء.

- كانت الوجه الرسمي الدعائي لماركة الملابس الداخلية Lejaby.

- اتجهت بعد ذلك إلى السينما من خلال عدة أدوار سينمائية خاصة اﻹغراء خاصة.

- كانت أبرز أدوارها دور الفتاة في فيلم "كم من العزاء"، أحد أفلام سلسلة جيمس بوند.

- تزوجت مرتين، أولهما من سيدريك فان مول، في العام 2000 وحتى 2004، ومن ثم تزوجت من داميان غابرييل من 2006 وحتى 2007.