أول تعليق من شهيرة عقب شائعة وفاة محمود ياسين (صورة)

تجاهلت الفنانة المعتزلة شهيرة، الشائعات التي تداولت حول وفاة زوجها الفنان محمود ياسين، فلم تتجه للرد على هذه الشائعات بل شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" بمنشور جديد.

ونشرت شهيرة عبر حسابها معلقة: "أنا قاعدة مستنية الحظر أهو"، وذلك بعد مناداة الكثيرين مؤخرا بضرورة تطبيق حظر التجوال في أنحاء الجمهورية، للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، نفى ما تردد على مدار الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الفنان محمود ياسين، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وقال زكي في تصريح خاص لـ"الوطن"،: "الفنان محمود ياسين صحته جيدة وزي الفل، وما ينشر عنه ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة".