بسمة بوسيل تقبل تحدي الخير: احنا في اختبار صعب ولازم نقف جنب بعض

أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، قبولها تحدي الخير من صديقتها رضوى الشربيني، والتكفل بـ100 أسرة من المتضررين من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت بسمة مقطع فيديو قالت فيه: "نفسي الناس كلها تشارك في حملة تحدي الخير وهي حملة لمساعدة الأسر المتضررة من الجلوس في المنزل بسبب كورونا، ياريت تحفزوا كل الناس اللي حواليكم، احنا في اختبار صعب ولازم نقف جنب بعض".
وتزوجت بسمة بوسيل، من الفنان تامر حسني، عام 2012، وأنجبا أدم تاليا وأمايا.
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