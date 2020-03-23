الامارات | سوريون يواجهون فيروس كورونا بروبوت ذكي

شكرا لقرائتكم خبر عن سوريون يواجهون فيروس كورونا بروبوت ذكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد، ابتكرت أياد سورية واعدة جهاز روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي بإمكانه فحص حرارة الشخص عن بُعد، وتسجيل بياناته بدقة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم أن الروبوت صممه فريق من نادي جينيوس للروبوت والبرمجة، ونقلت عن مدير النادي، ميلاد النداف، قوله إن الروبوت قادر على قياس درجة حرارة الأشخاص واكتشاف أصحاب الحرارة المرتفعة، وتسجيل البيانات اللازمة لكل شخص بدقة بما يوفر الجهد والوقت ويؤمن السلامة للفاحصين، مشيراً إلى أن "الروبوت يمكن الاستفادة منه في أماكن التجمعات كالمطارات والمعابر الحدودية ومراكز الانطلاق."

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وأوضحت الوكالة أن الروبوت أنجزه أطفال متميزون في مجال البرمجة والروبوت وتحت إشراف مهندسين مختصين. وأفادت المهندسة هزار نيوف بأن "الروبوت مزود بمجموعة تسجيل صوتي يدوياً أو عن بعد تتيح التعامل مع المصابين من خلف ستار بلوري ويتم التواصل بين المريض والمعالج من خلال البث الصوتي لبعضهم عن طريق الروبوت"، لافتة إلى أن الروبوت قابل للتطوير ويوازي بمواصفاته العلمية والعملية أهم الروبوتات المستخدمة من نوعه في الدول المتقدمة.

يشار إلى أن سورية أعلنت أمس الأحد عن ظهور أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لشخص قادم من الخارج، وتم عزل الحالة (شابة عمرها 20 عاماً).