مقطع فيديو مصور شاركته الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لمجموعة من الأطباء غير المصريين وهم يناشدون الجميع بعدم الخروج من المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأرفقت الفنانة تعليقا على مقطع الفيديو قالت خلاله: "ياريت نبقي متحضرين كفاية ونعمل الصح، يا مصريين النزول خطر جدا علينا وعلى أهلنا كلهم كبار وصغيرين، نزولك يعني عدم اهتمام، يعني إهمال، يعني عدم مسؤولية، يعني انتشار الفيروس أكتر، بدل ما يقل هيزيد".
وأضافت: "لازم نفضل في بيوتنا على الأقل 15 يوما لحد ما نشوف اللي حيحصل، ياريت ناخد الموضوع بجدية لو سمحتوا، الموضوع مش هزار خلينا في البيت".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. حلا شيحة لمتابعيها: ياريت نعمل الصح في أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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