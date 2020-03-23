بصورة مع طفلها.. فتاة جيمس بوند تعلن تعافيها من فيروس كورونا

بعد قرابة الأسبوع من عزلها داخل الحجر الصحي، أعلنت الفنانة الأوكرانية، أولجا كوريلينكو، تعافيها من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت كوريلينكو شفاءها من الفيروس، وذلك عبر صورة نشرتها على حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي تجلس مع ابنها أمام المدفأة، وترتدي كمامة طبية.
وعلقت الفنانة الأوكرانية على الصورة قائلة: "لمدة أسبوع شعرت بسوء شديد وكنت في الغالب في السرير نائمة، مع حمى شديدة وصداع شديد.. في الأسبوع الثاني، ذهبت الحمى لكن ظهر بعض السعال الخفيف وشعرت بالتعب الشديد.. وبحلول نهاية الأسبوع الثاني، شعرت بأنني بخير.. انتهى السعال تقريبًا رغم أنني مازالت أسعل في الصباح لكن بعد ذلك يختفي تمامًا.. أنا بخير.. والآن أنا أستمتع بهذا الوقت لأفكر في أشياء كثيرة وأقضي وقتي مع ابني".
وكانت أولجا كوريلينكو، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، وخضعت للحجر الصحي المنزلي.
وأولجا كوريلنكو هي ممثلة وعارضة أزياء أوكرانية كانت شاركت النجم دانيال كريج، في بطولة فيلم "Quantum of Solace" عام 2008، وهو واحد من سلسلة أفلام جيمس بوند.
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