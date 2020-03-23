ريم البارودي تدخل في مشاجرة مع أحد متابعيها: "دين أبوك اسمه إيه"

دخلت الفنانة ريم البارودي في "خناقة"، مع أحد متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ريم البارودي برومو برنامجها الجديد "شارع النهار"، والذي يذاع عبر فضائية قناة النهار، فهي تحرص على مشاركة جمهورها بأحداثها الفنية والإعلامية الجديدة عبر "إنستجرام".

وكتبت ريم البارودي في تعليقها على الفيديو، "الساعة 6 إلا ربع بتوقيت القاهرة "شارع النهار ريم البارودي، أشوفكم بعد كده الأسبوع الجاي".

وعلق أحد متابعيها على الفيديو قائلا، "بصراحة أنتي غلبانة أو وصعبانة عليا، روحي اتوضي وصلي ركعتين وهتكوني أحسن إن شاء الله".

وفيما يبدو فإن هذا التعليق استفز ريم البارودي فردت عليه، "خليك في نفسك، سيب السوشيال ميديا وقوم أنت اتوضى خليك في حالك، دين أبوك اسمه إيه".

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وتشارك الفنانة ريم البارودي، في السباق الرمضاني بمسلسل "جمع سالم"، وذلك بالإضافة إلى برنامجها على قناة النهار.