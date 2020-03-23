فيديو.. "تحدي المرونة" على طريقة درة

تحب الفنانة درة دوما أن تتباهى برشاقتها ومرونتها ومداومتها على ممارسة الرياضة، وذلك بمشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ومقاطع مصورة لها داخل صالات الجيم، وخلال ممارسة الرياضة.

وفي ثاني مشاركة لدرة عبر موقع "تيك توك"، نشرت فيديو جديد من نوعه، اسمته "تحدي المرونة"، وعلى مسويات عدة من 1 إلى 10 استطاعت درة أن تحصل على الرقم "10"، وتباهت بمرونتها.

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@dorraofficial ##flexiblechallengeorijinal ses - ad.gozel0v

واستطاعت درة خلال مقطع الفيديو، أن ترفع قدميها لأعلى، ودعت جمهورها لتطبيق تحدي المرونة، متسأله كم ستحصل على درجة من 1 إلى 10؟.

وحصل الفيديو على ما يزيد عن مليون مشاهدة، حيث تفاعل معها جمهورها عبر التعليقات.