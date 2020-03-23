روت ندا زين الدين، متعافية من كورونا، تجربتها مع الفيروس والعزل الصحي باليابان، قائلة إنها كانت تحضر دكتوراه في اليابان، وأنها زارت طوكيو التي تعتبر هي بؤرة الوباء في اليابان بسبب زيادة الاختلاط، وبعدها بيوم ارتفعت درجة حرارتها بشكل كبير، قائله: "السخونية مكنتش راضية تنزل ووصلت لـ 39".
وأضافت خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، والذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، أنها تناولت مضادات حيوية ولكن كان مفعولها ضعيف، لافتة إلى أنها علمت بإصابتها بفيروس كورونا عندما أجرت تحليل دم، معلقة: "كرات الدم كانت عالية جدا".
وتابعت: "فيه مرحلة لو قعدت فيها في البيت 15 يوم هتبقى زي الفل، وفيه مرحلة يصاب بها المريض بسعال وسخونية وضيق في التنفس ودي المرحلة اللي لازم تروح فيها المستشفى، وكنت بشرب لمون سخن وباكل كيوي عشان المناعة تزيد".
كانت هذه تفاصيل خبر متعافية من كورونا تروي تجربة شفائها من الفيروس: السخونية وصلت لـ39 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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