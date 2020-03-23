فان كليف آند آربلز تطرح مجموعة أيقونية للاحتفاء بالربيع.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من بين مختلف مجموعات علامة المجوهرات الشهيرة فان كليف آند آربلز، تعد مجموعة المجوهرات الفاخرة "Frivole Collection" من أبرز المجموعات المحبوبة لدى النساء، وهذا العام، أصدرت علامة المجوهرات الفرنسية إضافات جديدة للخط الأيقوني، تتكون من الأساور الجميلة، والساعات، والقلائد المعلقة، وبعض الأقراط، وكلها تحتفي بمجد وجمال موسم الربيع، وتأتي القطع مصنوعة من الذهب الأصفر والذهب الأبيض والذهب الوردي - وكلها تعبر عن ازدهار وسحر الموسم.

و تماشيا مع تقاليد Van Cleef & Arpels، تأتي مجموعة Frivole Collection بالذهب المصقول بطريقة جعلت كل بتلة من الورود مشرقة ولامعة، ويتم اختيار كل حجر من أحجار الكريستال بدقة ويتم وضعه بحرص شديد على القطع ليعكس اللون الشديد والسطوع المبهر.

وتستمد الدار إلهامها، كما هو الحال دائما، من تحولات الطبيعة المحيطة بنا وبالتحديد من عالم النبات منذ عام 1906.

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وتنقسم المجموعة إلى 3 تشكيلات، الأولى مصنوعة من الذهب الأصفر، المكونة من قطعتين الأولى عبارة عن سوار مكون من 7 أزهار بأحجام مختلفة، تأتي ببتلات على شكل قلب تحيط بحجر من الألماس، أما القطعة الثانية فهي عبارة عن "ساعة سرية" تأتي بقرص مرصع بأحجار الألماس في أحجام مختلفة ومحاط بباقة من الزهور الذهبية، ويستحضر التصميم، بطريقة شعرية إلى حد ما حيوية وتنوع الطبيعة.

أما القطع المصنوعة من الذهب الأبيض فتشمل سوارا جديدا مكونا من 5 أزهار مرصع بسخاء بماسات متلألئة، بالإضافة إلى خاتم “tete-a-tete” الدقيق والناعم، وخاتم من ألماس مزين بثلاث أزهار على جانب واحد، كما برزت دبابيس وزخارف كبيرة الحجم، يمكن ارتداؤها على الرسغ، أو على شكل سلسلة معلقة على السترة المفضلة لديك، ويمكنك استخدامها لتزيين شعرك أيضا.

ولأول مرة في مجموعة "Frivole"، تمت إضافة خيارات من الذهب الوردي عبارة عن زوج من الأقراط وقلادة معلقة في لوحة ألوان تشبه الربيع بظلالها الرقيقة، كلا القطعتين تبدو أنيقة وأنثوية وتحتفل بألوان الطبيعة المتلألئة، الذهب الوردي هو القاعدة مزينة بالزهور والتي تتوسطها حبات ياقوت وردية لامعة.