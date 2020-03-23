المصممة صوفيا ويبستر تطالب ترشيح أسماء عمال الصحة.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انقلب العالم رأساً على عقب بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن في ظل الذعر والخوف اللذين يُسيطران على سكان مختلف دول العالم، يكثّف بعض الأفراد والعلامات التجارية أعمالهم الخيرية في محاولة لمساعدة الأشخاص الأقل حظًا.

إحدى هذه الشركات هي علامة الأحذية الفاخرة صوفيا ويبستر التي يقع مقرها بلندن، والتي أعلنت أمس عبر حسابها على إنستغرام أنها ستتبرع بـ 200 زوج من الأحذية الرياضية لعمال الخدمة الصحية الوطنية "NHS أن أتش إس" الذين يقاتلون في الواجهة للقضاء على الفيروس التاجي "كوفيد-19".

وقالت مؤسسة العلامة التجارية صوفيا ويبستر في منشورها: "في وقت الأزمات وعدم اليقين، أنا متأكدة من أنني لست الوحيدة التي تشعر بالعجز في ظل الأزمة الخارجة عن سيطرتنا، وإحدى الطرق للتغلب على هذا هي بتركيز أفكاري على الامتنان والعمل الإيجابي".

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وطلبت صوفيا من المتابعين ترشيح بطل من عمال الهيئة، حيث ستقوم بمراجعة التعليقات، التي وصل عددها إلى أزيد من 5000 حتى الآن، وتتبرع بـ 50 زوجًا من الأحذية الرياضية FlyBy لمجموعة مختارة من المرشحين كل يوم هذا الأسبوع حتى تصل إلى 200 زوج، ويبلغ سعر هذه الأحذية الرياضية الملونة والمريحة لـ 227 دولارا، وتتميز بتصميم جناح الفراشة المميز من ويبستر.

ومن خلال التبرع بالأحذية، تأمل ويبستير في إضفاء القليل من البهجة على حياة الأطباء والممرضين الذين يمرون بهذه الأوقات العصيبة غير المسبوقة.