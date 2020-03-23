شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يجيب: هل يعد الميت بفيروس كورونا شهيداً؟ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رداً على سؤال: هل يُعدّ الميت بفيروس كورونا شهيداً؟؛ قال مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، إن من مات بفيروس كورونا فهو شهيد، له أجر شهداء الآخرة، ويسري عليه ما يسري على أموات المسلمين من أحكام الدنيا، من غُسلٍ وتكفين وصلاة جنازة؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشُّهَداءُ خمسةٌ: المَطعونُ، والمَبطونُ، والغَريقُ، وصاحبُ الهدمِ، والشهيدُ في سبيلِ اللهِ».
واستدل المركز في رده على السؤال بصفحته على فيس بوك اليوم الإثنين أيضاً بحديث النبي: «مَن قُتِلَ في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ شَهيدٌ، ومن ماتَ في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ شَهيدٌ، ومَن ماتَ في الطَّاعونِ فَهوَ شَهيدٌ، ومَن ماتَ في البَطنِ فَهوَ شَهيدٌ»، وزَادَ في روايةٍ «والغَرِقُ شهيدٌ»، معتبراً أن َمن مات بفيروس كورونا داخل في حكم من مات بالطاعون، وقد عَرَّف ابن منظور في (لسان العرب) الطَّاعون بأنه: «المرض العام والوبَاءُ الذي يفسدُ لَه الهواء فتفسُدُ لَه الأَمزجَةُ والأبدَانُ».
وفصل المركز أن الشهداء نوعين: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الآخرة. فشهيد الدنيا والآخرة هو من مات في قتال أعداء الدين والوطن، وحكم هذا الشهيد أنه لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه، بل يدفن على حالته. أما النوع الثاني وهو شهيد الآخرة فهو من مات بسببٍ معين من مجموعة الأسباب التي ذُكرت في الحديث الشريف والتي منها الموت بسبب وباء كفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)؛ ولكنه يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَى عليه صلاة الجنازة.
ودعا مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية في ختام رده على السؤال بأن يصرف عنا وعن العالمين السوء.. اللهم آمين.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الأزهر يجيب: هل يعد الميت بفيروس كورونا شهيداً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.