شكرا لقرائتكم خبر عن أول مولود في قسم طوارئ كورونا بلبنان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حدث يعد الأول من نوعه منذ أزمة فيروس كورونا المستجد في لبنان، نجح أطباء قسم دائرة الطب النسائي والولادة في مستشفى الحريري الجامعية، في إجراء عملية ولادة قيصرية، في قسم طوارئ كورونا.
وأجرى الأطباء عملية الولادة وهم يرتدون بذلات ونظارات واقية، احترازاً من الإصابة بفيروس كورونا، كما نقلت تقارير إعلامية أمس الأحد، مشيرة إلى أن المولود يتمتع "بكامل الصحة" إلا أنه وضع في جهاز الحضانة إلى جانب والدته المشتبه في إصابتها بـ"كوفيد 19"، والتي تقيم في العزل داخل المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أول مولود في قسم طوارئ كورونا بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.