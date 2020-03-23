الامارات | أول مولود في قسم طوارئ كورونا بلبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن أول مولود في قسم طوارئ كورونا بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حدث يعد الأول من نوعه منذ أزمة فيروس كورونا المستجد في لبنان، نجح أطباء قسم دائرة الطب النسائي والولادة في مستشفى الحريري الجامعية، في إجراء عملية ولادة قيصرية، في قسم طوارئ كورونا.

وأجرى الأطباء عملية الولادة وهم يرتدون بذلات ونظارات واقية، احترازاً من الإصابة بفيروس كورونا، كما نقلت تقارير إعلامية أمس الأحد، مشيرة إلى أن المولود يتمتع "بكامل الصحة" إلا أنه وضع في جهاز الحضانة إلى جانب والدته المشتبه في إصابتها بـ"كوفيد 19"، والتي تقيم في العزل داخل المستشفى.