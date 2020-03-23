يعود استخدام الجل إلى الساحة من جديد، ويتحفنا موقع إنستقرام بصور تسريحات شعر بالجل للبنات، وله عدّة فوائد، أهمّها أنّه يحافظ على الشعر الذي يفتح لونه عادة بعد بضع ساعات. مع استخدام الجل، ستتمكنين بالتأكيد من تحقيق تصفيفة الشعر والاحتفاظ بها لوقت أطول.

نصائح حول تسريحات شعر بالجل للبنات

من المهم أن يكون شعرك رطبًا عند وضع الجل، لذا لا تجففيه كثيراً. وضع الجل على الشعر المتسخ أو الدهني يمكن أن يجعل الجل أقل تأثيرًا. بالنسبة للنساء اللواتي لديهن شعر طويل، يمكن استخدام الجل للحفاظ على الشعر الذي يفتح عادة بعد بضع ساعات. مع استخدام الجل، ستتمكنين بالتأكيد من تحقيق تصفيفة الشعر الطويلة بشكل صحيح.

اغسلي شعرك وجففيه باستخدام مجفف الشعر، ويمكنك استخدام الشامبو والبلسم بشكل عادي.

خبراء الشعر ينصحون بجل تصفيف Got2b Ultra Glued Invincible Styling Gel. يوفّر هذا الجل تحكمًا مطلقًا مع تثبيت يشبه الغراء لإبقاء شعرك في مكانه.

لا ننصحك باستخدام الجل بشكل يومي. تعرّفي على المكوّنات قبل الاستخدام. يحتوي جل الشعر على الكحول والمواد الكيميائية المسببة للتآكل التي تزيل الرطوبة من الشعر، وفروة الرأس وتجعلها جافة.

جرّبي خلط بعض الجل في البلسم المفضل لديك أو كريم التجعيد. مع بعض التعديلات الطفيفة.

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