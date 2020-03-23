أجمل صيحات الشعر لصيف 2020 استوحيها من النجمات

إذا كنت من عاشقات الموضة، فلا بد أنك تتوقين الى معرفة أحدث صيحات الشعر لصيف 2020، ابتداء من قصات الشعر مروراً بتسريحات الشعر وصولاً الى أكسسوارات الشعر. لذلك، جمعنا لك في هذا المقال مجموعة من أبرز صيحات الشعر التي ستكون رائجة خلال هذا الصيف، والتي استوحيناها من النجمات.

الكريستال

يعد الكريستال من أكثر صيحات الشعر رواجاً لهذا الصيف، حيث سيكون الموضة الأبرز في مجال تزيين الشعر، وهو كفيل بأن يجعل تسريحة ذيل الحصان أو الكعكة أو الويفي... تسريحة فائقة الجمال والفخامة. ومؤخراً، زينت نجمات كثيرات تسريحة شعرهن بالكريستال على السجادة الحمراء، من بينهن أليسيا كيز Alicia Keys و لوسي بويتون Lucy Boyton.

قصات الشعر الهندسية

إذا كنت من صاحبات الشعر الأشعث أو المجعد، وترغبين في تغيير اللوك الخاص بك بعد سنوات عدة من اعتماد القصات والتسريحات نفسها، فقد حان الوقت لاعتماد قصة شعر مميزة وعصرية، وذلك من خلال اعتماد قصات الشعر الهندسية التي ستكون موضة رائجة جداً هذا الصيف، لا سيما قصة الشعر الهندسية على شكل حرف A، وقصة الشعر الهندسية القصيرة بأسلوب عارضة الأزياء العالمية لوبيتا نيوغو Lupita Nyong'o.

الشعر المستقيم اللامع

في هذا الصيف، بإمكانك القول وداعاً لتسريحة الأمواج الشاطئية، حيث ستحتل تسريحة الشعر المستقيم اللامع حيزاً كبيراً بين صيحات الشعر، وقد بدأت نجمات هوليوود باعتماد هذه التسريحة لما تضفيه على إطلالة المرأة من أنوثة وجمال، على غرار نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.

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الشعر الأشقر الفراولة

لطالما كانت ألوان الشعر الدافئة هي الأكثر إرضاء للنساء على مستوى العالم، لذلك يستمر الشعر الأشقر الفرولة موضة رائجة لصيف 2020، فهو لون حيوي وعصري ويمنح المرأة إطلالة أنثوية جذابة. ننصحك باعتماده على طريقة النجمتين جوليا روبرتس Julia Roberts وبليك ليفلي Blake Lively.

قصة البيكسي الحادة

من المعروف أن قصة البيكسي تلاقي رواجاً كبيراً بين النساء، وخلال هذا الصيف ستكون قصة البيكسي الحادة على طريقة النجمة زوي كرافيتز Zoe Kravitz، موضة الشعر الأبرز، والتي اعتمدت فيها الغرة القصيرة جداً، وهي قصة شبابية عصرية ومريحة جداً لإطلالات المرأة في الصيف، كما وتسلط الضوء على ملامح وجهها.

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