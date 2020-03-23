6 روائح في المنزل استنشاقها يسبب خطرا على صحتنا.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك أسباب واضحة تجعل رائحة المنزل كريهة، مثل روائح الطهي، وبقايا الطعام، أو الغسيل المتسخ، غير إن هناك مخاطر خفية، مثل العفن في الأماكن غير المرئية التي يمكن أن تكون خطرا على صحتنا.

نرصد لكم مجموعة من الروائح الكريهة التي تسبب ضررا عند استنشاقها، وفق ما نقل موع " Brightside".

- رائحة العفن

إذا لاحظت وجود رائحة سيئة في منزلك؛ فربما يكون عفنًا في الجدران، قد يكون العفن ساما عند استنشاقه ويسبب بعض الأمراض مثل: الحساسية، وتتفاقم الى مرض الربو، وفي حالات نادرة، يؤدي إلى الالتهابات.

ولتنظيف منطقة العفن، عليك استخدام قطعة قماشة ضعي عليها بعض الماء والصابون.

- رائحة الأسلاك الكهربائية

من الروائح التي تزعج الإنسان، عندما تحترق أو تذوب تنبعث منها رائحة تشبه السمك المحروق أو البول.

لذا يفضل الاتصال بفني كهربائي، لأن المشاكل الكهربائية يمكن أن تكون خطيرة للغاية، وربما تسبب الاختناق للكثير من الأشخاص.

- رائحة الغاز

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تسرب الغاز من الأمور الخطيرة في المنزل التي تسبب أضرار كثيرة إذا تم استنشاقه، مثل حدوث تلف في أنسجة المخ، ونزيف في الأنف.

لذا عند الشعور بتلك الرائحة، عليك إيقاف تشغيل عداد الغاز والخروج من المنزل، وفتح الأبواب والاتصال بشركة الغاز لديك للتحقق من المشكلة وإصلاحها.

- رائحة السجاد

إذا كان منزلك يحتوي على سجاد ولاحظت رائحة قذرة لا تزول، يجب عليك تنظيفه عن طريق رش صودا الخبز عليه ليلا، ثم استخدم المكنسة الكهربائية لامتصاص الروائح الكريهة.

- غسالة الأطباق

يمكن لغسالة الأطباق أيضا أن تنبعث منها روائح كريهة بعد استخدامها لفترة طويلة الناتجة من تراكم بقايا الأطعمة، وعند استنشاق هذه الروائح يمكن أن تسبب الاختناق.

لذا يجب الحرص على تنظيفها باستخدام كوب من الخل والماء الدافئ، أو وضع بعض صودا الخبز في الجزء السفلي من الغسالة.

- رائحة السجائر

الجلوس مع أشخاص مدخنين من الأمور الخاطئة، إذ إن الدخان الناتج من السجائر يحتوي على نحو 90 مادة مسببة للسرطان، كما أن استنشاق الدخان الناتج يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، لذا يفضل الابتعاد عن الأماكن التي يتواجد بها المدخنين.