في 7 خطوات.. هكذا تسيطر على أطفالك أثناء العمل من المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تبدو فكرة العمل من المنزل مع طفلك مزعجة للكثيرين، إذ يحتاج إلى عناية كبيرة، ما يضطرك إلى الانشغال وتأخير مهام العمل.

وقرّر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تخفيض عدد العاملين بالدولة، وعلى إثره قررت بعض مؤسسات القطاع الخاص تطبيق العمل عن بُعد، ضمن الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المعروف علميا باسم كوفيد 19.

لذا نقدم لكم مجموعة من الحيل والنصائح، التي تساعد الآباء والأمهات على السيطرة على أطفالهم أثناء العمل من المنزل، وفقا لما ذكر موقع "parents".

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- تحديد جدول زمني للعمل أثناء نوم الطفل، من الأمور التي تساعد بشكل كبير على إنجاز المهام سريعا.

- الحرص على تخصيص مكان للعمل في غرفة مغلقة، بعيدا عن الأطفال، وتوعيتهم بألا يجب الدخول.

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- تقديم بعض الألعاب الترفيهية على هاتفك لطفلك، أو تشغيل أفلام كرتون على التليفزيون، حتى يتم انشغالهم بها.

- الحرص على مكافأتهم يوميًا على التزامهم بالهدوء عن الأب أو الأم، أثناء العمل في المنزل.

- الحرص على شراء بعض كتب التلوين، لينشغلوا بها وفي نفس الوقت تعليم مهارات جديدة.

- تقديم بعض الأطعمة المفضلة لطفلك من الطرق التي تساعد في السيطرة عليهم.

- الانتباه إلى تحديد مواعيد المكالمات الخاصة بالعمل والمصادر، أثناء انشغال الأطفال بالألعاب.

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