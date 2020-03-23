لربة المنزل.. هكذا تقي أسرتك من الفيروسات أثناء طهي الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

يقع على ربة المنزل مسؤولية كبيرة تجاه أسرتها لحمايتها من العدوى والإصابة بالفيروسات، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف باسم كوفيد 19.

وقدّم الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، أهم النصائح والتحذيرات، التي يجب على ربة المنزل اتباعها أثناء طهي الطعام:

- يجب بعد شراء الأطعمة إخراجها من الأكياس البلاستيكية وغسلها جيدًا، نظرا لكثرة تلامسها، قد تكون حاملة للعدوى والبكتيريا.

- وضع الأطعمة في أكياس بلاستيكية أو حاويات نظيفة محكمة الغلق.

- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل البدء في إعداد الطعام.

- فصل الأغذية الخام بعيدًا عن المطهيّة.

- الحفظ الجيد للأغذية في الثلاجة، مع تنظيفها وتنظيمها.

- التأكد من تنظيف الأسطح في المطبخ التي يتم إعداد الطعام عليها.

- تطهير الأسطح باستخدام محلول الخل والليمون.

- ضرورة عدم استخدام مادة الكلور عند تنظيف الأسطح لمنع اختلاط الأطعمة بها.

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- تنظيف الأواني التي يطهى بها الطعام جيدًا.

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- تخصيص سكينة للحوم والدواجن، وأخرى للخضروات.

- التأكد من نظافة الأطباق التي يوضع بها الطعام وغسلها جيدا.

- يجب على ربة المنزل تغطية شعرها أثناء إعداد الطعام.

- ارتداء كمامة لتغطية الأنف والفم كإجراء وقائي.

- المتبقي من الطعام يتم تخزينه في الثلاجة في حاويات محكمة الغلق.

- تنظيف مكونات السلطة الخضراء جيدًا، باستخدام الماء المضاف إليها القليل من الخل، نظرا لأنها تقدم للتناول دون طهي، وغسل اليدين قبل إعدادها، ويتم إعدادها قبل تناول الطعام مباشرة لعدم فقد قيمتها الغذائية وتعرضها للملوثات.

- تنظيف أوراق الخضروات جيدًا، سواء من الداخل أو من مختلف الأجزاء.

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