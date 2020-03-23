بعد إعلان عودتها للتمثيل.. ليلى أحمد زاهر تقلد هنيدي على "تيك توك"

أعلنت ليلى ابنة الفنان أحمد زاهر، عودتها للتمثيل مرة أخرى، ويبدو أن فترة الحجر الصحي التي يطبقها الجميع جعلت بعضهم يظهرون مهاراتهم عبر "السوشيال ميديا"، خاصة موقع صناعة المقاطع المصورة "تيك توك"، حيث شاركت "ليلى" جمهورها ومتابعيها بفيديو من بيتها، وكتبت: "لما حد يقولي مبتكليش ليه؟"، لترد عليه، "باكل بليلة".

وظهرت ليلى تقلد صوت محمد هنيدي، مع الفنان غسان مطر، في مقطع من فيلم "أمير البحار".

@lailazaher2 ##lailaahmedzaher ##funnyvideos ##mohamed_henedy lama 7ad ys2alni mabts2alish lehh @officialhenedyالصوت الأصلي - doniakhaledhassan

يذكر أن ليلى أحمد زاهر قد أعلنت مؤخرا عودتها للتمثيل بعد سنوات من الغياب، وذلك بمسلسل "الفتوة"، والذي يذاع في رمضان المقبل 2020.