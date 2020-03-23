"بطلي سجاير بنتك بطلت".. رسالة أصالة لوالدتها في عيد ميلادها الـ70

بملابس شبابية، بألوان زاهية بين الفوشيا والبيبي بلو، والشعر الأشقر الفاتح، ظهرت السيدة "عزيزة" والدة الفنانة السورية أصالة، في مقطع فيديو خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ70 برفقة ابنتها.

وظهرت "أصالة" في المقطع وهي توجه وصلة غزل لوالدتها قائلة: "شايفين جمالها في عيد ميلادها الـ 70 أنا اللي عملالها الميكب".

ورصدت اللقطات والدة الفنانة وهي تحاول التدخين، لترد أصالة: "بطلي سجاير بنتك بطلت".

والدة أصالة تضعها في موقف محرج

وتعرضت الفنانة السورية لموقف محرج، بسبب حديث والدتها بشكل عفوي أثناء بث مباشر، بثته الفنانة مؤخرًا، وهو ما أدى إلى تدخل أصالة لإنهاءه، إذ قالت والدة الفنانة السورية إن النساء اللواتي يجرى احتجازهن في الحجر الصحي يخرجن حوامل.