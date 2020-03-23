هاني الناظر: فيروس كورونا ممكن ينتهي أول الصيف

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية، إنه يمكن أن ينتهي فيروس كورونا، مع بداية فصل الصيف، موضحا أن ارتفاع درجة الحرارة تقلل من نشاط الفيروس.

وأضاف الناظر خلال بث مباشر لموقع جريدة "الوطن"، أنه يجب الالتزام بالنظافة الشخصية، وتطهير اليد بالكحول، مع عدم الإفراط فيه لمرضى الحساسية، حتى لا يترك أثر جانبي، وذلك للوقاية من العدوى بالفيروس.

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معلومات عن فيروس كورونا

يعرف فيروس "كوفيد 2019" بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، وتبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

تتعدد أعراض فيروس كورونا، بارتفاع في درجات الحرارة والضيق في التنفس والسعال والكحة، لذلك تتزايد التحذيرات إذا وجدت هذه الأعراض لا بد من الذهاب سريعا إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة، ويفضل مستشفى الحميات في المحافظة لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية.