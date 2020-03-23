الامارات | قبيلة الساعدي تدعم جهود مكافحة كورونا‎

شكرا لقرائتكم خبر عن قبيلة الساعدي تدعم جهود مكافحة كورونا‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد معرف قبيلة الساعدي الشيخ خميس سعيد حمد الساعدي ان كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة تبث روح الطمأنينة والسعادة وأن الامارات هي بلد الإنسانية في المحن والشدائد ولها النصيب الأكبر في المساعدات الدولية وتقديم كافة أوجه الدعم.

وأكد على الجميع وأفراد قبيلته خاصة بأن يلتزم الشخص بمسؤولية نفسه وأهله من حوله ، واتخاذ كافة الأساليب الوقائية التي تصدر من الجهات الرسمية في الدولة ، وأنه على ثقة تامة بقدرة أبناء الإمارات وقيادتها على تخطي هذا الوقت الصعب وأنه وأفراد قبيلته مستعدون لتقديم كافة سبل الدعم ونسأل الله تعالى ان #يحفظ_الامارات وبلاد المسلمين من الأمراض والأوبئة .