حقيقة كمامة أحلام من الألماس للوقاية من "كورونا"

بعد قيام احدى المغردات على "تويتر" بنشر صورة لكمامة مرصعة بالألماس، مع كتابتها تعليق ساخر يشير إلى أنها تخص الفنانة الإماراتية أحلام المعروفة بحبها وامتلاكها لأفخم الموديلات من المجوهرات.

ونشر أحد الحسابات صورة لكمامة بإطار من الألماس ويتدلى منها حجراً كريماً، وجاء التعليق: "كمامة الفنانة أحلام".

أحلام بدورها قامت بإعادة نشر التغريدة عبر حسابها على تويتر، الأمر الذي دفع المتابعة لإبداء سعادتها الكبيرة بهذا الموقف قائلة: "أجمل شي صار لي هالسنة إعادة تغريدة ليا من الفنانة أحلام".

وأثبتت أحلام يوم أمس أن كمامة مرصعة من الألماس ليست من أولوياتها في هذه الظروف التي يعيشها العالم كله، ونشرت صورة لها خلال سفرها وهي ترتدي كمامة عادية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي تغريدة لها عبر حسابها عى "تويتر" دعت أحلام إلى "عدم الترويج لسنه٢٠٢٠ على انها شئم لا كتابه لا قول ولا استهزاء".



وتابعت " لا تتفاعلوا مع ما ينشر بغباء فأنت وحدك تدفع ثمن التشاؤوم وسوء والظن بالله تعالى،بينما لا يحدث اي أمر الا بإراده الله رب العالمين وان امر المؤمن كله خير واهلاً بجميع اقدار الله بالرضى والتسليم بما يكتبه لنا الله".

حطت منذ قليل في روما طائرة قادمة من الصين تحمل على متنها ثلاثين طن من المساعدات الطبية لايطاليا و30 طبيبا مختص في الأمراض الجرثومية وهو الطاقم الذي كان على عين المكان في ووهان الصينية و الذي نجح في احتواء الازمة

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كما وجهت أحلام تحية إلى الصين بعد أن حطت طائرة لها في روما تحمل على متنها ثلاثين طن من المساعدات الطبية لايطاليا و30 طبيبا مختص في الأمراض الجرثومية وهو الطاقم الذي كان على عين المكان في ووهان الصينية و الذي نجح في احتواء الأزمة من تفشي فيروس كورونا.

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