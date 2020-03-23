موديلات فساتين زفاف بأكمام شيفون لعروس 2020

هذا الموسم قولي وداعًا لفساتين الزفاف المكشوفة عند الصدر، لأنّ الفساتين ذات الأكمام الطويلة قد طغت على عروض أزياء عروس 2020.

لا تنسي أنّ هذه الفساتين مرغوبة لدى بعض الأميرات، كونها تحقّق إطلالة أنيقة وغير مبتذلة. تعد فساتين الزفاف بالأكمام الطويلة من أبرز الصيحات الرائجة للعروس، وخاصةً الفساتين بالأكمام الشفافة، سواء بقماش الشيفون أو التول أو الدانتيل.

اليوم نطلعك على أجمل فساتين زفاف باكمام شيفون 2020 من أجمل ما قدمت ماركات فساتين الزفاف.



فساتين زفاف بأكمام الجرس

برزت صيحة فساتين الزفاف بأكمام الجرس، والتي تكون واسعة من أعلى وضيقة من أسفل، مثل فساتين زفاف Costarellos، جاستن ألكسندر Justin Alexander، وروزا كلارا Rosa Clara.



فساتين زفاف بأكمام شيفون واسعة

أحصلي على إطلالة عصرية ومفعمة بالحيوية، واختاري فستان زفاف بأكمام شيفون واسعة مثل فساتين زفاف ايزابيل أرمسترونغ Isabelle Armstrong، وتاداشي شوجي Tadashi Shoji.

فساتين زفاف بأكمام دون أكتاف

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صيحة أخرى رائجة للعروس، وهي فساتين الزفاف بالأكمام الشيفون دون أكتاف، لتمنح العروس لمسة أنثوية، مثل فساتين زفاف ايزابيل أرمسترونغ Isabelle Armstrong، و Galia Lahav.

فساتين زفاف بأكمام شيفون قصيرة

للعروس التي تبحث عن إطلالة بسيطة وناعمة تعكس شخصيتها، يمكن أن تختار فستان زفاف بأكمام شيفون قصيرة مثل فساتين زفاف Amsale، وفستان زفاف مونيك لولييه Monique Lhuillier.

شاهدي أجمل فساتين زفاف بأكمام شيفون من أحدث موديلات أثواب أعراس 2020 لتجدي فيها تصميم يناسب ذوقك.

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