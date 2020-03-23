حسناء المونديال تنتهك العزل الصحي في الإمارات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الروسية فيكتوريا لوبيريفا، سفيرة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي أقيمت في روسيا، عن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيكتوريا لوبيريفا كتبت “تغريدة” عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قالت فيها: اعتبارا من اليوم، تم إغلاق الشواطئ في الإمارات.

الحسناء الروسية أضافت: قررنا اليوم الخروج، والقيام بنزهة على الشاطئ، ولكن رجلا من إدارة التحقيقات الجنائية اقترب وطلب منا العودة إلى المنزل.

يذكر أن فيكتوريا لوبيريفا البالغة من العمر 36 عاما، كانت متزوجة من مهاجم منتخب روسيا وفريق سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم، فيودور سمولوف، وأنجبت بعد الطلاق طفلا أطلقت عليه اسم مارك-ليونيل على اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.