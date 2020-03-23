عارضة أزياء برازيلية تكافح كورونا بقميص ليونيل ميسي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبنت سوزي كورتيز، عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة، حملة لجمع الأموال لمساعدة الناس في تخطي محنة انتشار فيروس كورونا المستجد.

سوزي كورتيز كانت قد نشرت صورة لها مع قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، رقم (10) عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

عارضة الأزياء علقت قائلة: إلى المعجبين الأعزاء في جميع أنحاء العالم، بدأت مزادا لبيع قمصان برشلونة الخاصة به، من أجل جمع الأموال لشراء كمامات ومطهر اليد الذي يحتوي على الكحول للسكان الذين لا يستطيعون تحمل تكلفتها، وهي الآن باهظة الثمن في الصيدليات وعلى الإنترنت.

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سوزي أضافت: كما أطلب من الجميع البقاء في منازلهم والخروج فقط إذا لزم الأمر، وحينها سننتصر في هذه المعركة ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19 مع القبلات لكم جميعا.

واشتهرت سوزي كورتيز بحصولها لمرتين على جائزة مسابقة “ميس بام بام” لأجمل أرداف في البرازيل عام 2015، وفي أول نسخة للمسابقة بعد أن أصبحت عالمية في عام 2019.

وتعتبر سوزي مشجعة للساحر ليونيل ميسي، حتى أن زوجة الأرجنتيني أنتونيلا روكوزو جعلته يحظرها من صفحته على موقع “إنستجرام”.