"بكلمك مش بترد".. أول فيديو للشرنوبي وخطيبته على "تيك توك"

أصبح موقع "تيك توك"، جاذبا للكثير من الفنانين في الفترة الأخيرة، وأحدث المنضمين له هو الفنان محمد الشرنوبي. وشارك "الشرنوبي" جمهوره ومتابعيه بأول فيديو له بصحبة خطيبته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام. وتشارك الشرنوبي وخطيبته غناء وتمثيل أغنية "بكلمك مش بترد" ليسرا الجندي ومحمد مكاوي. Advertisements @sharnouby يالا نستفتح كده بأول فيديو على [email protected]_بكلمك مش بترد- مبقتش تحبني - bassemdmd وكان الفنان محمد الشرنوبي، أعلن خطبته إلى راندا رياض، في ديسمبر الماضي، ويستعدان للاحتفال بالزفاف قريبا، واختارا مدينة الجونة لإقامة حفل الزفاف هناك.

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