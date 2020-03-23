فيديو.. فيفي عبده بالكمامة: "خليكم في البيت.. مستعجلين على موتنا ليه؟"

بكمامة أخفت نصف وجهها، ونظارة شمسية كبيرة للغاية أخفت النصف الآخر من ملامحها، وجهت الفنانة فيفي عبده، رسالة لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونصحت "فيفي" الرواد بتوخي الحذر، والمكوث في المنزل، لتجنب الاختلاط والعدوى، قائلة: "يا جماعة انتوا مستعجلين على موتنا ليه، لو خرجت ممكن تجيب فيروس لباقي الناس من أهلك، التزموا البيوت".

وكانت فيفي عبده ظهرت مساء أمس، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في مقطع فيديو تعلن من خلاله تكفلها بـ100 أسرة محتاجة، عقب قرار منع التجمعات لتفادي أزمة فيروس كورونا، قائلة: "قبلت تحدي الخير لأهل الخير".

وتابعت أنها تدعو بعض النجوم لمشاركتها التحدي، قائلة: "بتحدى يسرا، إلهام شاهين، أحمد السقا، غادة عادل، نيللي كريم، نادية الجندي ونبيلة عبيد".