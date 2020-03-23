مبادرة "اسندي نفسك بنفسك" تطالب بإنشاء هيئة عليا لقضايا العنف الأسري

قالت الدكتورة أماني عبدالفتاح مؤسسة مبادرة "اسندي نفسك بنفسك"، إن المبادرة تعمل على 8 بنود أساسية تسعى من خلالها لترسيخ حقوق وواجبات السيدات في الدستور المصري، وجرى إطلاقها العام الماضي.

وأضافت "عبدالفتاح" خلال استضافتها ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أنه بات لزاما على السيدات الإبلاغ عن أي نوع من أنواع العنف يمارس ضدها سواء نفسي أو لفظي أو جسدي أو جنسي: "بتبلغ داخل جامعة القاهرة بوحدة مناهضة العنف، وفي خارجها إبلاغ مكافحة العنف ضد المرأة في الشرطة"، موضحة أنها قد دعت مجلس النواب إلى إنشاء هيئة عليا لقضايا العنف الأسري حتى يتثنى لأصحاب الخبرات من النواب الاجتماع واتخاذ قرارات واضحة في ذلك الشأن.

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وأكدت استحقاق نساء مصر لقب "عظيمات مصر" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي: "هي ملكة البيت وصاحبته وعنيها على ولادها وجوزها والوقاية من كورونا، وهي اللي شايفه المستقبل، واللي شال الإخوان هما الستات، ليهم دور قوي جدا"، مشيرة إلى أن السيدات عندما يجري وضعهن في أماكن قيادية في مختلف الأعمال تثبت جدارة وكفاءة في العمل أكثر من الرجال.