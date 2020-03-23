"أمي تشجعني".. نرمين صقر تدافع عن رقصها "لايف" بسبب كورونا

في أول ظهور إعلامي لها، علقت الفنانة الإستعراضية التونسية نرمين صقر، على تقديمها بثا مباشرا أثناء رقصها للجمهور، بدلا من ذهابهم إلى الحانات والملاهي الليلية لرؤيتها، وذلك كإجراء وقائي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "صقر"، خلال استضافتها في برنامج "وحش الشاشة" على قناة "التاسعة"، إن والدتها تشجعها على ما تفعله وتعلم جيدا حبها للرقص، متابعة: "أمي تربط الحجاب على رأسها، وظهرت في فيديو خلال مشاهدتي وأنا برقص".

وعن ملابسها المثيرة خلال وصلات رقصها، أوضحت: "إن الله جميل يحب الجمال، إيش تحبي أرقص، وطبيعي ألبس أزياء استعراضية تناسب رقصي".

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وأشارت إلى أنها تنفق من مهنتها على مرض والدتها وملابسها ومستحضرات التجميل.

نرمين صقر تدعو إلى الجلوس في المنزل بسبب كورونا

وقبل أيام، أثارت الراقصة والفنانة الاستعراضية التونسية نرمين صقر، الجدل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دعت محبيها للمكوث في المنزل، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، قائلة: "خليكم في بيوتكم وأنا هطلع كل يوم لايف أرقص وأغني ونستمتع".

ما نشرته نرمين، عرضها لموجة كبيرة من السخرية والانتقادات، لترد على المنتقدين، في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "الناس اللي بينتقدوا مش بيحبوا الحياة، ولا مع حريات المرأة، أنا حابة اننا نستمتع بأمان داخل منازلنا، وياريت كل اللي عنده موهبة زي الشِعر أو الغناء يخرج لايف ويمارسها".