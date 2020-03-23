"في أي مكان".. المطربة بستان تطلق رسالة غنائية مختلفة في عيد الأم

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أطلقت المطربة بستان، أغنيتها الجديدة "في أي مكان"، بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم، بالتعاون لأول مرة مع زوجها أحمد حافظ، عازف الباص جيتار وعضو فرقة "مسار إجباري".
وتولى الزوج مهمة التلحين والتوزيع، ويقدمان خلالها رسالة غنائية مختلفة في عيد الأم، حيث تغنيها أم لابنتها وليس العكس، وكتبتها الشاعرة آمار مصطفى، التي سبق أن ألفت العديد من الأغاني الناجحة لـ"مسار إجباري"، منها "اقرا الخبر" و"نهايات الحكاوي" و"إنك تطير" و"أوقات".
بستان مطربة وفنانة تشكيلية، بدأت مشوار الغناء رفقة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، بجانب فريق "ساوند تراك"، كما غاصت مع أحمد حافظ في عالم المسرحيات الغنائية للأطفال، عبر مسرحية "نور والعصفور".
ومثلت مصر في الهند واليابان وكرواتيا، واختار الثنائي طرح الأغنية الجديدة رسميًا بعد عرضها "لايف" خلال أولى حفلات "مسار إجباري" الأونلاين عبر بث مباشر على يوتيوب، في مبادرة الفرقة للتوعية حول أهمية بقاء الجمهور في المنازل للحد من تفشي وباء كورونا.
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