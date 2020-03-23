اختاري أجمل الهدايا من مجموعة مجوهرات ديور

القاهرة – لايف ستايل تحتفل تصاميم مجوهرات "فيكتوار دو كاستيلان" بقوّة المشاعر. تستمر مجموعة "روز دي فان" Rose des Vents الأيقونية في رحلتها من خلال الدرجات اللونية الرائعة، مع تقديم إصدار جديد مزيّن بالقلوب المصنوعة من خرز ذهبيّ صغير. أمّا مجموعة "وي" Oui الرمزية المرصّعة بالألماس فهي تهمس عبارات رقيقة بأحرف ذهبية - "أنت وأنا" Toi Moi و"أحبك" Je t'aime - المخصّصة ليتمّ وضعها معاً. من جهة أخرى، لدينا ساعة "لا ميني ديه دو ديور ساتين" La Mini D de Dior Satine وابتكارات "ميميروز" Mimirose المرهفة التي تضفي الإشراق على أيّ إطلالة. مجموعة كبيرة من الرموز الثمينة الجالبة للحظ لتقديمها أو تلقّيها كهدية. قد يهمك أيضا: المرأة العربية تزاحم الرجال في مجال "تصميم المجوهرات" إليكِ مجموعة من المجوهرات الفضية الراقية التي تُناسب سهراتك في 2020

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